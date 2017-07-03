Aquidauana recebe curso para formar novos “Doutores da Alegria”

Os hospitais da região vão ganhar multiplicadores da “Terapia da Alegria” que passaram pelo curso realizado pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Os 25 jovens capacitados vão poder atuar como “Doutores da Alegria”, com a autorização das diretorias das instituições, levando carinho e diversão aos pacientes internados.

O curso foi ministrado pelo palhaço profissional Alexandre Penha, que tem 16 anos de experiência profissional e há oito anos realiza o mesmo tipo de trabalho com pacientes psiquiátricos em Maringá (PR).

Alexandre também já viajou para a Síria, Jordânia e Nepal para levar sua arte às crianças em campos de refugiados e orfanatos, passando por países da América do Sul, como o Peru. No mês que vem, ele estará em Campo Grande e, caso haja, a demanda por uma nova turma, o profissional voltará à Aquidauana.