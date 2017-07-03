Aquidauana recebe mais R$ 2,5 milhões para asfalto em dois bairros

Aquidauana recebe mais R$ 2,5 milhões em investimentos para pavimentação e saneamento estão garantidos, contemplando os bairros Santa Terezinha e São Pedro. As ruas a serem pavimentas em trechos distintos são Antonio Campelo, Bernardino Lopes e Antonio Quelho. São mais duas frentes de trabalho na área urbana que se somam à obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), no bairro Cidade Nova.



O investimento se dá graças à parceria entre governo municipal e estadual e a bancada parlamentar, com emendas da Deputada Tereza Cristina e do Deputado Mandeta, com a soma de igual valor aplicada pelo Governo do Estado.



De acordo com o Gerente de Planejamento Ronaldo Angelo, a metodologia para aplicação do pavimento nesta nova frente será a de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de excelente qualidade e boa duração. O governo municipal também tem buscado recursos para o recapeamento de vias importante que interligam bairros ao centro, além de novas frentes de pavimentação.