Cantora Julianne Gama se apresenta em concurso de karokê na Capital

A cantora aquidauanense Julianne Gama se apresenta nesta terça-feira (4) no concurso “A voz do MS – o primeiro concurso de karaokê do Estado”. A competição é organizada pelo projeto KaraRockê e pelo Blues Bar, de Campo Grande. A aquidauanense sobe ao palco às 21h, na Capital. O concurso vai distribuir R$ 3 mil em prêmios.

Julianne foi uma das atrações do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana, com repertório versátil e eclético que incluiu grandes sucessos do pop-rock nacional e internacional, além dos grandes hits do sertanejo universitário.

O KaraRockê, que promove o concurso em parceria com o Blues Bar, estreou em setembro de 2016 com uma proposta revolucionária para o cenário regional: interação direta entre público e banda. Formado por uma equipe de 5 profissionais, 4 músicos e 1 assistente de palco, o KaraRockê disponibiliza opções musicais variadas para o público cantar.

Em Campo Grande, sua cidade natal, o projeto foi visto como uma feliz novidade. Por ser pioneiro no estado de Mato Grosso do Sul, o KaraRockê já alcançou um grande público, sendo, inclusive, aclamado pela mídia local. O Blues Bar fica na rua 15 de Novembro, no Centro da Capital.