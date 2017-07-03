Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece cinco vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:

Vagas locais(Aquidauana/Anastácio)

atendente de lojas

Vagas regionais (rural/outras cidades)

auxiliar de cozinha

garçom

capataz

motorista de ônibus rodoviário escolar

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.