Congresso de História Regional tem a Retirada da Laguna como tema

O 3º Congresso Internacional de História Regional, com o tema “A Retirada da Laguna e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai” começa hoje (3) e segue até o dia 6 de julho de 2017, na unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS).

Confira abaixo a programação do evento:

Hoje (3), às 19h no auditório do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Unidade I, na Praça Nossa Senhora da Conceição:

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, sob a regência do Maestro Martinelli.

Repertório: Peça: A Retirada da Laguna do maestro Guerra Peixe.

Na terça-feira (4), às 9h, Porto Canuto:

Recepção de embarcação do Exército brasileiro que trará 20 alunos da Rede Municipal de Anastácio, provenientes da Prainha, margem esquerda do rio Aquidauana para o Porto Canuto.

Lançamento do Carimbo Postal e do selo em referência aos Cento e Cinquenta Anos da Retirada da Laguna, pelos Correios.

Palestra: “A Retirada da Laguna: superação, tenacidade e heroísmo. ”

Palestrante: Major Niedson de Carvalho Mendonça.

Sessão solene da Câmara Municipal de Anastácio para a entrega da Comenda Visconde de Taunay.

Ainda nesta terça-feira, 19h, no auditório da unidade I do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), na Praça Nossa Senhora da Conceição.

Palestra: “A historiografia sul-mato-grossense e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai”

Prof. Dr Gilberto Luiz Alves, Anhanguera/MS, Lucia Salsa Corrêa, profª. Titular aposentada da UFMS, Valmir Batista Corrêa, prof. Titular aposentado da UFMS.

Na quarta-feira (5), às 14h, no Auditório da Unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.

Palestra: “A memória e a identidade da Guerra da Tríplice Aliança”.

Palestrante: Cel. Antonio Ferreira Sobrinho.

Palestra: O 17º Batalhão de Voluntários da Pátria: de Ouro Preto à Laguna.

Palestrante: Cel. Claudio Luiz de Oliveira.

Palestra: “Analisando a perspectiva histórico-militar do clássico da literatura brasileira A Retirada da Laguna, do Visconde de Taunay, sob a ótica da linguística”.

Palestrante: Ten. cel. Maristela Ferreira.

Na noite de quarta-feira (5), às 19h, no Auditório da Unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.

Palestra: “Os primeiros brasileiros: descolonizando imagens do Brasil”.

Palestrante: Prof. Dr. João Pacheco de Oliveira (UFRJ) – UFRJ

Palestra “Ultrapassando Fronteiras: metamorfoses e circulações entre índios, aldeados, “índios bravos” e mestiços”.

Palestrante: Prof.ª Drª Regina Maria Celestina de Almeida (UFRJ)

Na quinta-feira (6), às 19h, no Auditório da unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.

Palestra “A Província de Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai”.

Palestrante: Prof. Doutorando Orlando Miranda Filho (UFP) Passo Fundo.

Palestra: “Mato Grosso e a Retirada da Laguna na visão da historiografia paraguaia”.

Palestrante: Me. Eduardo Hiroito Nakayama Rojas

Para mais informações sobre o evento, é só entrar em contato com a comissão organizadora do evento, pelos e-mails: paulo.esselin@gmail.com ou paulo.esselin@ufms.br.