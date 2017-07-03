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Congresso de História Regional tem a Retirada da Laguna como tema

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 15:03

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O 3º Congresso Internacional de História Regional, com o tema “A Retirada da Laguna e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai” começa hoje (3) e segue até o dia 6 de julho de 2017, na unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS).

Confira abaixo a programação do evento:

Hoje (3), às 19h no auditório do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Unidade I, na Praça Nossa Senhora da Conceição:
Apresentação da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, sob a regência do Maestro Martinelli.
Repertório: Peça: A Retirada da Laguna do maestro Guerra Peixe.

Na terça-feira (4), às 9h, Porto Canuto:
Recepção de embarcação do Exército brasileiro que trará 20 alunos da Rede Municipal de Anastácio, provenientes da Prainha, margem esquerda do rio Aquidauana para o Porto Canuto.
Lançamento do Carimbo Postal e do selo em referência aos Cento e Cinquenta Anos da Retirada da Laguna, pelos Correios.
Palestra: “A Retirada da Laguna: superação, tenacidade e heroísmo. ”
Palestrante: Major Niedson de Carvalho Mendonça.
Sessão solene da Câmara Municipal de Anastácio para a entrega da Comenda Visconde de Taunay.

Ainda nesta terça-feira, 19h, no auditório da unidade I do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), na Praça Nossa Senhora da Conceição.
Palestra: “A historiografia sul-mato-grossense e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai”
Prof. Dr Gilberto Luiz Alves, Anhanguera/MS, Lucia Salsa Corrêa, profª. Titular aposentada da UFMS, Valmir Batista Corrêa, prof. Titular aposentado da UFMS.

Na quarta-feira (5), às 14h, no Auditório da Unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.
Palestra: “A memória e a identidade da Guerra da Tríplice Aliança”.
Palestrante: Cel. Antonio Ferreira Sobrinho.
Palestra: O 17º Batalhão de Voluntários da Pátria: de Ouro Preto à Laguna.
Palestrante: Cel. Claudio Luiz de Oliveira.
Palestra: “Analisando a perspectiva histórico-militar do clássico da literatura brasileira A Retirada da Laguna, do Visconde de Taunay, sob a ótica da linguística”.
Palestrante: Ten. cel. Maristela Ferreira.

Na noite de quarta-feira (5), às 19h, no Auditório da Unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.
Palestra: “Os primeiros brasileiros: descolonizando imagens do Brasil”.
Palestrante: Prof. Dr. João Pacheco de Oliveira (UFRJ) – UFRJ
Palestra “Ultrapassando Fronteiras: metamorfoses e circulações entre índios, aldeados, “índios bravos” e mestiços”.
Palestrante: Prof.ª Drª Regina Maria Celestina de Almeida (UFRJ)

Na quinta-feira (6), às 19h, no Auditório da unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Praça Nossa Senhora da Conceição.
Palestra “A Província de Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai”.
Palestrante: Prof. Doutorando Orlando Miranda Filho (UFP) Passo Fundo.
Palestra: “Mato Grosso e a Retirada da Laguna na visão da historiografia paraguaia”.
Palestrante:  Me. Eduardo Hiroito Nakayama Rojas

Para mais informações sobre o evento, é só entrar em contato com a  comissão organizadora do evento, pelos e-mails: paulo.esselin@gmail.com ou paulo.esselin@ufms.br.

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