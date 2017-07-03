Família promove almoço beneficente para custear tratamento médico

Solidariedade
A família de dona Maria Helena Pedroso da Gama está promovendo um almoço beneficente com churrasco para custear seu tratamento. Ela teve um aneurisma e precisa realizar exames que custam até R$ 4 mil. Os procedimentos vão determinar se ela precisará passar por uma cirurgia.
O almoço ocorre no sábado (9), a partir das 12h, no Clube Arpa. O convite custa R$ 20 e as entradas podem ser compradas com o cunhado de dona Maria Helena, Osmar, mais conhecido como “Feio Churrasqueiro”. Mais informações é só ligar para o (67) 99857-6140.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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