Ladrões abatem duas cabras e furtam outra em chácara de Aquidauana

Produtora rural moradora na região da Estrada da Campina, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o abate de duas cabras e o furto de uma terceira. O crime teria ocorrido durante esta madrugada. Como o local não possui câmeras de segurança, ainda não há informações sobre os suspeitos e circunstâncias do crime.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que, ao amanhecer desta segunda-feira, foi até o curral onde fica a criação de ovinos, e se deparou com cabeças, pés e vísceras de dois animais. Em seguida, percbeu que um terceiro havia sido levado, muito provavelmente vivo. Por este motivo, decidiu relatar o caso às autoridades.