Pimenta garante renda para agricultores familiares de Camisão

Um grupo de agricultores familiares de Camisão, em Aquidauana, está complementando a renda e iniciando um negócio lucrativo com o plantio de pimentas. Variedades como malagueta, bodinho, biquinho e dedo de moça são as mais procuradas por empresas de processamento e embalagem localizadas no Estado. Os agricultores familiares de Camisão já estão negociando com empresas de Campo Grande.

A produção da pimenta não exige uma tecnologia muito avançada e traz vantagens para o pequeno produtor, como a possibilidade de uso de uma área pequena de terra para o plantio e a utilização de pouca mão de obra, característica da agricultura familiar.

A pimenta tem bom preço quando é comercializada in natura, em virtude de grande demanda pelo alimento em Mato Grosso do Sul e nos Estados vizinhos. Os valores estão sendo discutidos entre os novos produtores e os empresários do setor, com preços que podem variar entre R$ 5 à R$ 12 por garrafa PET 2 litros da pimenta, como é o caso da pimenta bodinho, biquinho e dedo de moça a oferta de R$ 5,00 por garrafa PET e, em média R$ 11, por garrafa PET da pimenta malagueta. (com informações Alércio Lima)