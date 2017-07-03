Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:45

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Pimenta garante renda para agricultores familiares de Camisão

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 14:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1499108849

Um grupo de agricultores familiares de Camisão, em Aquidauana, está complementando a renda e iniciando um negócio lucrativo com o plantio de pimentas. Variedades como malagueta, bodinho, biquinho e dedo de moça são as mais procuradas por empresas de processamento e embalagem localizadas no Estado. Os agricultores familiares de Camisão já estão negociando com empresas de Campo Grande. 

A produção da pimenta não exige uma tecnologia muito avançada e traz vantagens para o pequeno produtor, como a possibilidade de uso de uma área pequena de terra para o plantio e a utilização de pouca mão de obra, característica da agricultura familiar.

A pimenta tem bom preço quando é comercializada in natura, em virtude de grande demanda pelo alimento em Mato Grosso do Sul e nos Estados vizinhos. Os valores estão sendo discutidos entre os novos produtores e os empresários do setor, com preços que podem variar entre R$ 5 à R$ 12 por garrafa PET 2 litros da pimenta, como é o caso da pimenta bodinho, biquinho e dedo de moça a oferta de R$ 5,00 por garrafa PET e, em média R$ 11,  por garrafa PET da pimenta malagueta. (com informações Alércio Lima)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo