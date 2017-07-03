PM realiza nova operação de trânsito para reduzir alto índice de acidentes

Os motoristas que circulam por Aquidauana foram alvo de mais uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (3). Desta vez, as abordagens foram realizadas na rua Bichara Salemene, no Centro da cidade – no cruzamento com a rua Duque de Caxias.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, foram realizadas 67 abordagens, quatro autos de infração foram lavrados e um veículo recolhido. As operações têm o objetivo de coibir infrações de trânsito e reduzir o alto índice de acidentes registrado em Aquidauana.