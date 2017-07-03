PM realiza nova operação de trânsito para reduzir alto índice de acidentes

Aquidauana
Motoristas estão sendo orientados e aqueles flagrados descumprindo as leis são autuados; veículos também podem ser recolhidos
Os motoristas que circulam por Aquidauana foram alvo de mais uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (3). Desta vez, as abordagens foram realizadas na rua Bichara Salemene, no Centro da cidade – no cruzamento com a rua Duque de Caxias.
De acordo com as informações divulgadas pela PM, foram realizadas 67 abordagens, quatro autos de infração foram lavrados e um veículo recolhido. As operações têm o objetivo de coibir infrações de trânsito e reduzir o alto índice de acidentes registrado em Aquidauana.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS