Cadela é salva depois de cair galeria em pluvial no bairro Alto

Uma moradora de Aquidauana contou com a ajuda dos Bombeiros para salvar a vida de uma cadelinha que caiu em um bueiro na manhã desta segunda-feira (3). A funcionária da limpeza urbana percebeu a presença do animalzinho dentro de uma galeria que recebe a água da chuva, na rua Irmãos Diacópulos, no bairro Alto, e chamou a equipe de resgate.

Um dos Bombeiros teve de entrar na galeria e chegou a ficar com metade do corpo dentro do bueiro. Apesar de assustada, a cadelinha passava bem e os Bombeiros não divulgaram que o animal estivesse ferido.

Como um possível dono do animal não foi identificado, a cadelinha foi levada até a casa da moradora que fez o chamado para os Bombeiros e sua nova amiga de quatro patas ficou sob os seus cuidados.