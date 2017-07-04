Cadela é salva depois de cair galeria em pluvial no bairro Alto

Aquidauana
Animalzinho foi retirado pelos Bombeiros de dentro de uma galeria pluvial
Uma moradora de Aquidauana contou com a ajuda dos Bombeiros para salvar a vida de uma cadelinha que caiu em um bueiro na manhã desta segunda-feira (3). A funcionária da limpeza urbana percebeu a presença do animalzinho dentro de uma galeria que recebe a água da chuva, na rua Irmãos Diacópulos, no bairro Alto, e chamou a equipe de resgate.
Um dos Bombeiros teve de entrar na galeria e chegou a ficar com metade do corpo dentro do bueiro. Apesar de assustada, a cadelinha passava bem e os Bombeiros não divulgaram que o animal estivesse ferido.
Como um possível dono do animal não foi identificado, a cadelinha foi levada até a casa da moradora que fez o chamado para os Bombeiros e sua nova amiga de quatro patas ficou sob os seus cuidados.
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Paralisação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS