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Condutora de moto fica ferida e veículo é recolhido em acidente

Motorista que se envolveu em batida não tinha carteira de habilitação e documentação estava irregular

Flavio Brito

Publicado em 04/07/2017 às 14:03

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Um motorista e a condutora de uma moto se envolveram em um acidente no início da tarde desta terça-feira (4), na avenida Pantaneta. Os seguiam no mesmo sentido, indo da rua Estevão Alves Corrêa em direção a arena de eventos. 

A batida aconteceu quando o motorista do veículo Santana, de cor prata, fazia uma conversão para seguir em direção ao posto Taurus. 

A condutora da Honda Biz, vermelha, não teve tempo de parar e acabou se chocando contra o veículo, na altura da Estação Rodoviária. Ela foi socorrida com ferimentos na boca e uma fratura na mão direita. 

O veículo Santana foi recolhido já que o motorista não tinha carteira de habilitação e a documentação do carro estava irregular. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. 

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