Condutora de moto fica ferida e veículo é recolhido em acidente

Aquidauana
Motorista que se envolveu em batida não tinha carteira de habilitação e documentação estava irregular
Um motorista e a condutora de uma moto se envolveram em um acidente no início da tarde desta terça-feira (4), na avenida Pantaneta. Os seguiam no mesmo sentido, indo da rua Estevão Alves Corrêa em direção a arena de eventos.
A batida aconteceu quando o motorista do veículo Santana, de cor prata, fazia uma conversão para seguir em direção ao posto Taurus.
A condutora da Honda Biz, vermelha, não teve tempo de parar e acabou se chocando contra o veículo, na altura da Estação Rodoviária. Ela foi socorrida com ferimentos na boca e uma fratura na mão direita.
O veículo Santana foi recolhido já que o motorista não tinha carteira de habilitação e a documentação do carro estava irregular. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros.
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