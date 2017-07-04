Condutora de moto fica ferida e veículo é recolhido em acidente

Um motorista e a condutora de uma moto se envolveram em um acidente no início da tarde desta terça-feira (4), na avenida Pantaneta. Os seguiam no mesmo sentido, indo da rua Estevão Alves Corrêa em direção a arena de eventos.

A batida aconteceu quando o motorista do veículo Santana, de cor prata, fazia uma conversão para seguir em direção ao posto Taurus.

A condutora da Honda Biz, vermelha, não teve tempo de parar e acabou se chocando contra o veículo, na altura da Estação Rodoviária. Ela foi socorrida com ferimentos na boca e uma fratura na mão direita.

O veículo Santana foi recolhido já que o motorista não tinha carteira de habilitação e a documentação do carro estava irregular. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros.