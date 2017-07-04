Corpo de Bombeiros prepara semana de prevenção contra incêndios

O Corpo de Bombeiros vai realizar uma série de atividades para marcar a Semana de Prevenção Contra Incêndio e o Dia do Bombeiro, entre os dias 3 e 7 de julho. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, a Associação Comercial de Aquidauana recebe amanhã (5), às 18h, a palestra sobre a Lei 4.335 de 10 de abril de 2013.

A semana segue com atividades que realizadas nos dias 4, 5 e 7 em Aquidauana e Anastácio, com apresentações dedicadas à população em geral e às crianças do ensino fundamental das duas cidades. Estão previstas atividades na Praça de Eventos Arandu. Além da entrega de agasalhos na SOME e palestra na sede da Associação Comercial de Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros Militar realizará na sexta-feira (7) o encerramento da Semana Nacional de Prevenção a Incêndio e Pânico 2017. O evento ocorrerá na Praça Arandu, em Anastácio, das 8h às 11h e contará com atividades para o público infantil e adulto. As crianças poderão realizar tirolesa, transposição em cordas, participar de gincanas desportivas e ainda terão disponíveis pula-pula e outros brinquedos infantis e pipoca.

Os adultos poderão aferir pressão arterial e fazer teste de glicemia. Todos que forem até o local terão a oportunidade de conhecer as viaturas e equipamentos. As atividades têm o patrocínio da Prefeitura Municipal de Anastácio, Serralheria Ortiz, Gesso Hungria, Academia RF, Serloc - Estruturas Metálicas e Andaime, Juju - Panificadora e Lanchonete, Sander - Som e estruturas para eventos, Locomania Brinquedos, Pizzaria e Choperia D'Itália e Note Gráfica.

Veja a programação:



Evento: Recepção dos alunos das escolas do Ensino Fundamental

Data: 05/07/2017

Local: Quartel da 1ª SB do 1° SGBM/Ind

Horário: 8h

Evento: Palestra Referente à Lei 4.335 de 10 de abril de 2013

Data: 05/07/2017

Local: Associação comercial de Aquidauana

Horário: 18h

Evento: Apresentação de VTRs e Materiais, Falsa Baiana e Rapel para Crianças e Adolescentes e Blitz Educativa

Data: 07/07/2017

Local: Praça Arandu e Ponte da Amizade

Horário: 8h

*Matéria atualizada para correção de infoformações