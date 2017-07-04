Família promove almoço beneficente para custear tratamento médico

A família de dona Maria Helena Pedroso da Gama está promovendo um almoço beneficente com churrasco para custear seu tratamento. Ela teve um aneurisma e precisa realizar exames que custam até R$ 4 mil. Os procedimentos vão determinar se ela precisará passar por uma cirurgia.

O almoço ocorre no domingo (9), a partir das 12h, no Clube Arpa. O convite custa R$ 20 e as entradas podem ser compradas com o cunhado de dona Maria Helena, Osmar, mais conhecido como “Feio Churrasqueiro”. Mais informações é só ligar para o (67) 99857-6140.

*Matéria alterada para correção de informações