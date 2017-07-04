Feira da Estação terá arraiá e mais atrações convidativas a partir de julho

Hoje (4), às 18h, será realizada a primeira Feira da Estação do mês de julho, com formato de “arraiá” e as seguintes atrações: show com Lino & Nando, apresentações de dança com os grupos Artes em Cena, Las Fronteiriças e Anastadance. Já a próxima feira será dia 18, cuja a programação está sendo finalizada pela comissão organizadora. Outro ponto de destaque na reunião foi a solicitação aos feirantes para que se preparem em produção e se programem para o mês de agosto, onde serão realizadas excepcionalmente três edições da Feira da Estação.

A primeira feira de agosto será no dia 1º, em comemoração a 60ª edição da Feira da Estação Ferroviária; a segunda feira será dia 15, alusiva ao aniversário de Aquidauana; e a terceira feira será no dia 25, englobando a programação cultural e turística de recepção a caravana do Rally dos Sertões, no qual o município de Aquidauana participa como cidade-dormitório e receberá um público estimado de três mil pessoas integrantes do rally.

“Em gestão, tudo parte do princípio da organização e planejamento. Por isso, para garantir o sucesso da Feira da Estação Ferroviária temos mantido periodicamente as reuniões entre os feirantes e a Fundact. Nesta reunião nós já anunciamos o convite aos feirantes para participarem e ampliarem suas produções para as feiras de Agosto, que serão festivas e a expectativa de público é grande”, completou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.

Conforme explicou o diretor Humberto, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que para a comemoração festiva do dia de 15 de agosto, aniversário de Aquidauana, a Feira da Estação Ferroviária será abrilhantada com um show musical especial para a comunidade comemorar os 125 anos de Aquidauana.

A Fundação de Cultura e Turismo, atualmente, conta com 28 feirantes aptos para participarem das feiras. Desde fevereiro deste ano, o número de feirantes e público aumentou, devido a política de inclusão e participação social adotada pela diretoria da Fundact.

“Para participar das feiras, os interessados precisam tomar conhecimento das regras, se adequar em tipo de barraca, higienização e manipulação dos alimentos e estar de acordo com o cronograma e formato de cada edição da feira, que geralmente tendem a ser temáticas, visando atrair um público cada vez maior e democratizar o acesso da comunidade e dos artistas ao evento, por meio de apresentações culturais de todos os gêneros e estilos”, explicou Humberto Torres.