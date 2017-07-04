Lixo acumulado vira incômodo para moradores da rua Salvador Braga

Aquidauana
Entulho depositado em via do centro da cidade já foi alvo de tentativa de incêndio
Uma “montanha” de lixo acumulado na rua Salvador Braga, no Centro de Aquidauana, traz incômodo e riscos para a vizinhança da região. O morador que fez a retirada do material do seu quintal aguarda pela equipe da Prefeitura para fazer a retirada e descarte do entulho. No local, há sinais de que alguém tentou atear fogo no lixo acumulado.
O secretário municipal de Obras, Joseph Macintyre, o Mac, explica que a máquina que a secretaria dispõe para a realização do serviço foi deslocada para o distrito de Cipolândia para fazer reparos emergenciais nas estradas que dão acesso aos assentamentos e propriedades rurais da região.
O morador contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que entrou em contato com as equipes no dia 8 de junho para tratar da retirada do lixo. O dono do imóvel foi avisado sobre a falta de uma máquina que faça a retirada do material, em virtude dos serviços fora da área urbana do município.
O secretário de Obras lembra que o descarte de entulho retirado dos quintais é de responsabilidade dos moradores. “Quando se trata apenas de galhos de árvores secos, a equipe consegue fazer a retirada manual”, detalha Mac. A máquina que serviria para fazer o descarte do material depositado na rua Salvador Braga – galhos secos, partes de móveis, restos de telhas do tipo “Eternit” – atende hoje às obras emergenciais das comunidades Indaiá 1, 2,3 e 4.
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