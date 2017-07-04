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Lixo acumulado vira incômodo para moradores da rua Salvador Braga

Entulho depositado em via do centro da cidade já foi alvo de tentativa de incêndio

Flavio Brito

Publicado em 04/07/2017 às 16:22

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Uma “montanha” de lixo acumulado na rua Salvador Braga, no Centro de Aquidauana, traz incômodo e riscos para a vizinhança da região. O morador que fez a retirada do material do seu quintal aguarda pela equipe da Prefeitura para fazer a retirada e descarte do entulho. No local, há sinais de que alguém tentou atear fogo no lixo acumulado. 

O secretário municipal de Obras, Joseph Macintyre, o Mac, explica que a máquina que a secretaria dispõe para a realização do serviço foi deslocada para o distrito de Cipolândia para fazer reparos emergenciais nas estradas que dão acesso aos assentamentos e propriedades rurais da região. 

O morador contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que entrou em contato com as equipes no dia 8 de junho para tratar da retirada do lixo. O dono do imóvel foi avisado sobre a falta de uma máquina que faça a retirada do material, em virtude dos serviços fora da área urbana do município.

O secretário de Obras lembra que o descarte de entulho retirado dos quintais é de responsabilidade dos moradores. “Quando se trata apenas de galhos de árvores secos, a equipe consegue fazer a retirada manual”, detalha Mac. A máquina que serviria para fazer o descarte do material depositado na rua Salvador Braga – galhos secos, partes de móveis, restos de telhas do tipo “Eternit” – atende hoje às obras emergenciais das comunidades Indaiá 1, 2,3 e 4. 

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