Moradores improvisam sinalização para tampa de bueiro na Estevão Alves Corrêa

Aquidauana
Os condutores que trafegam pela rua Estevão Alves Corrêa devem ter cuidado ao cruzarem com rua Antônio João. Os moradores improvisaram a sinalização para a tampa de um bueiro que foi arrancada ou afundada pelo peso de um caminhão.
A vizinhança utilizou galhos de árvore e um cone para avisar aos motoristas sobre o buraco que se abriu na via. A situação foi flagrada pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, por volta as 9h30 desta terça-feira (4).
As imagens foram enviadas para o assessor Especial de Trânsito de Aquidauana, Sargento Cruz. Ele informou à equipe de reportagem que a Sanesul é responsável pela manutenção neste caso. O contato com a Sanesul foi feito e uma equipe seria enviada ao local.
*Matéria atualizada às 10h38 para acréscimo de informações
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