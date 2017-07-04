Paixão de Cristo de Aquidauana integra calendário estadual

O espetáculo aquidauanense “Paixão de Cristo”, realizado em Aquidauana pela Cia Teatral AquidaArte, passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. A lei n° 5.014, de 28 de junho de 2017, foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja e publicada no Diário Oficial do Estado na edição n° 9.440, de 30 de junho de 2017. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Felipe Orro.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) reconhecimento ao espetáculo teatral traduz seu gradativo crescimento do evento, que é assistido por milhares de pessoas, movimenta o segmento cultural da cidade e gera renda. Segundo a Fundacy, durante as três horas de exibição, uma praça de alimentação é montada e vendedores ambulantes atuam para atender o público.

Conforme os números divulgados pela fundação, na edição deste ano, mil cadeiras e oito arquibancadas foram disponibilizadas e, ainda assim, centenas de pessoas que assistiram à peça em pé.

O diretor da Cia AquidaArte e diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres agradeceu ao deputado Felipe Orro pela iniciativa e apoio.

“Esta lei estadual é muito importante para dar mais credibilidade ao evento perante aos órgãos que gerenciam e administram a cultural local, estadual e nacional, pois com essa inclusão no Calendário Oficial de Eventos de MS, esperamos ter mais facilidade na captação de recursos para os investimentos no espetáculo”, completou Humberto Torres.

O diretor lembrou ainda que a Cia Teatral é da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e, com a lei em vigência, espera que mais recursos financeiros sejam destinados para a realização evento, lembrando que todo o trabalho é voluntário e envolve cerca de 150 pessoas. Os voluntários trabalham antes e durante o evento, incluindo a confecção dos figurinos, cenário, apoio técnico e atores.

“Já são três anos de muitas lutas, desafios e também muitas conquistas e emoção. Nosso coração transborda de alegria ao ver milhares de pessoas podendo prestigiar ao ar livre um espetáculo teatral, que além do papel evangelístico, é um evento cultural. Para nós é um privilégio poder dirigir e atuar na representação da Paixão de Cristo”, disse Humberto.

Vale lembrar que para a edição deste ano, a paróquia contou com a parceria da Fundação Municipal de Cultura e Turismo do município e aporte de R$ 8 mil do governo do Estado e contrapartida financeira da prefeitura.

“As pessoas usaram a criatividade para fazer esse evento ser grandioso, e a gente quer que ele seja cada vez maior, que se torne um atrativo turístico e cultural da nossa cidade. Estamos orgulhosos com essa conquista, com essa inclusão do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o prefeito Odilon Ribeiro.

De acordo com a lei estadual, a encenação da peça teatral Paixão de Cristo “fica incluída no Anexo ao Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada anualmente durante a Semana Santa, no município de Aquidauana”.