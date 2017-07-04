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Rally que passa por Aquidauana terá pilotos de todas as regiões do país nesta edição

A competição passará pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com início em 19 de agosto e término dia 26

Renan Nucci

Publicado em 04/07/2017 às 16:11

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Na histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões o Brasil estará muito bem representado. Pilotos de todas as regiões do país vão encarar os 3.344 quilômetros de trilhas desde a largada em Goiânia (GO) até a chegada em Bonito, passando por Aquidauana e Coxim. A competição passará pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com início em 19 de agosto e término dia 26.

Da região Sul do país vão participar da maior prova off road do país – e uma das maiores do mundo – pilotos do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os gaúchos está o atual campeão das motos, Gregorio Caselani. Do Sudeste, há inscritos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Do Nordeste brasileiro há pilotos de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí. Do Norte, representantes do Amazonas e do Pará. Do Centro Oeste, onde estão os três estados que irão receber as disputas deste ano, pilotos de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

As inscrições para carros, motos, quadriciclos e UTVs estão abertas até o dia 28 de julho. Informações podem ser obtidas no www.sertoes.com.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos


16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 240 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 152 km
Total do dia – 702  km

21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 116 km
Especial (trecho cronometrado) – 245 km
Deslocamento final – 0 km
Total  do dia – 361 km

22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 0 km
Especial (trecho cronometrado) – 297 km
Deslocamento final – 8 km
Total do dia – 305 km

23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 104 km
Especial (trecho cronometrado) – 263 km
Deslocamento final – 96 km
Total do dia – 463 km

24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 13 km
Especial (trecho cronometrado) – 430 km
Deslocamento final – 210 km
Total do dia – 653 km

25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 61 km
Especial (trecho cronometrado) – 194 km
Deslocamento final – 173 km
Total do dia – 428 km

26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 2 km
Total do dia – 432 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 3.344 km
Especiais (trechos cronometrados) – 2.049 km (61%)
Cerimônia de Premiação

 

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