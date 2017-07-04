Rally que passa por Aquidauana terá pilotos de todas as regiões do país nesta edição

Na histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões o Brasil estará muito bem representado. Pilotos de todas as regiões do país vão encarar os 3.344 quilômetros de trilhas desde a largada em Goiânia (GO) até a chegada em Bonito, passando por Aquidauana e Coxim. A competição passará pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com início em 19 de agosto e término dia 26.

Da região Sul do país vão participar da maior prova off road do país – e uma das maiores do mundo – pilotos do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os gaúchos está o atual campeão das motos, Gregorio Caselani. Do Sudeste, há inscritos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Do Nordeste brasileiro há pilotos de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí. Do Norte, representantes do Amazonas e do Pará. Do Centro Oeste, onde estão os três estados que irão receber as disputas deste ano, pilotos de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

As inscrições para carros, motos, quadriciclos e UTVs estão abertas até o dia 28 de julho. Informações podem ser obtidas no www.sertoes.com.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos



16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 240 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 152 km

Total do dia – 702 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 116 km

Especial (trecho cronometrado) – 245 km

Deslocamento final – 0 km

Total do dia – 361 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 0 km

Especial (trecho cronometrado) – 297 km

Deslocamento final – 8 km

Total do dia – 305 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 104 km

Especial (trecho cronometrado) – 263 km

Deslocamento final – 96 km

Total do dia – 463 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 13 km

Especial (trecho cronometrado) – 430 km

Deslocamento final – 210 km

Total do dia – 653 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 61 km

Especial (trecho cronometrado) – 194 km

Deslocamento final – 173 km

Total do dia – 428 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 2 km

Total do dia – 432 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 3.344 km

Especiais (trechos cronometrados) – 2.049 km (61%)

Cerimônia de Premiação