Sanesul recoloca tampa de bueiro arrancada na Estevão Alves Corrêa

A equipe da Sanesul já fez a reposição da tampa de bueiro que havia sido arrancada da rua Estevão Alves Corrêa, no cruzamento com a rua Antônio João.

A vizinhança utilizou galhos de árvore e um cone para avisar aos motoristas sobre o buraco que se abriu na via. A situação foi flagrada pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, por volta as 9h30 desta terça-feira (4).

As imagens do bueiro aberto foram enviadas para a Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, que entrou com a Sanesul. O serviço foi realizado e registrado pela própria assessoria.