ABIMC agradece recursos destinados às obras sociais pela Feijoada da Solidariedade

A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição – ABIMC divulgou nota oficial agradecendo a realização da 6ª Feijoada da Solidariedade, realizada no sábado (1º), em Aquidauana. O evento reverteu mais de R$ 24 mil para as obras apoiadas pela entidade. “A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição – ABIMC- vem a público agradecer de modo especial ao

“Deputado Felipe Orro e sua esposa Dra Viviane Nogueira Orro pela iniciativa de promover a 6ª Feijoada da Solidariedade, cuja renda deste ano foi destinada à ABIMC”, afirma a nota assinada pelo pároco e presidente da ABIMC, padre Thiago Machado.

“A missão da nossa Associação é promover a dignidade das pessoas buscando garantir os direitos básicos, inserindo-as nos projetos sociais ofertados pela ABIMC e demais redes socioassistenciais”, detalha o documento da associação.

O significativo recurso de R$ 24.140,00 será destinado a implementar e executar projetos que atenderão a comunidade aquidauanense, especialmente os mais necessitados, informa o padre Thiago. “Registramos nossos agradecimentos também a todos os colaboradores e patrocinadores que acreditam nesta iniciativa”, completa o pároco.

“Deputado Felipe Orro e Viviane, que Deus continue abençoando seus caminhos fortalecendo-os nessa caminhada evangelizadora de grande relevância para a nossa comunidade. Rogamos a Virgem da Conceição, Rainha e Padroeira de Aquidauana, que interceda por todos os homens e mulheres de Boa Vontade!”, finaliza o documento divulgado pelo presidente da ABIMC.