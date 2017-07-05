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Aquidauana conta com a maior escola de idiomas do mundo

Centro Cristão de Ensino inaugurou unidade da Wizard by Pearson, além do polo de educação à distância da Estácio

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 15:37

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O Centro Cristão de Ensino – CCE fez ontem (4) a inauguração da unidade da maior escola de idiomas do mundo, a Wizard by Pearson está localizada na rua Assis Ribeiro, 633 – Centro de Aquidauana. O Centro Cristão de Ensino também conta com um polo da Estácio, com diversas opções de cursos de graduação na modalidade EAD. As matrículas para os cursos de idiomas e os de graduação estão disponíveis. 

As diretoras do Centro Cristão de Ensino Elaine Andrade e Vera Miglioli apresentaram aos pais de alunos e demais convidados todos os detalhes das instalações e da equipe que vai atender os interessados em ter a melhor formação bilíngue do país.

A Wizard é a maior escola de idiomas do mundo. Além de estar presente em todos os estados brasileiros, com mais de 1.200 escolas, ainda leva o aprendizado de idiomas para os Estados Unidos, Japão, Costa Rica e Paraguai.

Ciente de que pode levar as pessoas aonde elas sonham chegar, a Wizard selou um compromisso: transformar o Brasil em uma “#nacaobilingue!” Contando com uma metodologia exclusiva, o aluno conquista um certificado internacional em dois anos ou a Wizard oferece aulas gratuitas para matriculado alcançar este objetivo.

O TOEIC (Test of English for International Communication) é o teste de proficiência em inglês com o maior reconhecimento mundial, utilizado anualmente por mais de 4,5 milhões de pessoas. No Brasil, a Wizard foi a primeira a disponibilizar este teste aos seus alunos como parte do modelo pedagógico, mostrando que a escola é comprometida com um ensino de resultados.

Para conquistar o certificado, o aluno tem a oportunidade de se preparar com antecedência em aulas exclusivas e simulados. Aqueles que comparecerem na unidade durante o mês de julho e preencherem a ficha vão concorrer a meia bolsa de estudos da Wizard by Pearson. 

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