Assessoria Especial de Trânsito realiza palestra educativa no CAIC

A Assessoria de Trânsito de Aquidauana realizou palestra educativa na manhã desta quarta-feira (5) para alunos do 6º ao 9º ano do CAIC de Aquidauana.

A ação faz parte do trabalho realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Assessoria Especial de Trânsito. A palestra contou com assessor especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, o sargento Cruz, do professor Melquesedeque Pereira e do funcionário do Detran-MS, Geomar.

O objetivo é reduzir o número de acidentes e promover uma reflexão sobre o comportamento das pessoas no trânsito. Segundo Assessor Especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, em 2017, 3 mil alunos participaram das atividades de educação para o trânsito do “Maio Amarelo”, que incluiu palestras como a que foi realizada hoje no CAIC.

Palestras do mesmo tipo também foram realizadas na Escola Estadual Indígena Reginaldo Miguel - Aldeia Lagoinha; Escola Estadual Indígena Domingos Marques- Aldeia Bananal e Escola Estadual Indígena Paschoal Leite Dias - Aldeia Limão Verde.