Bombeiros alertam para o risco das queimadas para “limpar” terrenos

As queimadas provocadas em áreas do município continuam trazendo riscos para a população de Aquidauana. Na noite desta terça-feira (4), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo que se alastrou em um terreno baldio na rua Augusto Alves Corrêa, na vila São José – região da vila Pinheiro.

O terreno tem área de 125x125 metros quadrados e foi tomada pelas chamas, além de agravar problemas respiratórios, há o risco de que o fogo se espalhe, alcançando construções e a rede elétrica. “Aos companheiros de imprensa, intensificar a campanha contra esta prática, de ‘limpar’ terrenos ateando fogo”, solicitou o Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência.

Em Anastácio, a prática se repete, com queimadas provocadas no “lixão” que fica no Jardim Independência. Na semana passada, a equipe de reportagem retratou a situação dos moradores que sofrem com a fumaça. O funcionário responsável por guardar o local não consegue impedir as queimadas provocadas durante a noite.