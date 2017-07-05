Bombeiros alertam para o risco das queimadas para “limpar” terrenos

Aquidauana
Fogo em terreno baldio causou transtornos para moradores da região da vila Pinheiro
As queimadas provocadas em áreas do município continuam trazendo riscos para a população de Aquidauana. Na noite desta terça-feira (4), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo que se alastrou em um terreno baldio na rua Augusto Alves Corrêa, na vila São José – região da vila Pinheiro.
O terreno tem área de 125x125 metros quadrados e foi tomada pelas chamas, além de agravar problemas respiratórios, há o risco de que o fogo se espalhe, alcançando construções e a rede elétrica. “Aos companheiros de imprensa, intensificar a campanha contra esta prática, de ‘limpar’ terrenos ateando fogo”, solicitou o Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência.
Em Anastácio, a prática se repete, com queimadas provocadas no “lixão” que fica no Jardim Independência. Na semana passada, a equipe de reportagem retratou a situação dos moradores que sofrem com a fumaça. O funcionário responsável por guardar o local não consegue impedir as queimadas provocadas durante a noite.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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