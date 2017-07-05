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Curso de preparação à adoção será realizado pela Comarca de Aquidauana

Objetivo é aumentar o número de interessados no processo e reduzir número de pessoas em entidades de acolhimento

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 10:36

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O plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Aquidauana vai receber o Curso de Preparação à Adoção (CPA). De acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Groso do Sul, o curso é destinado aos interessados em conhecer a adoção e aberto à comunidade. O juiz da 2ª Vara da Comarca de Aquidauana Juliano Duailibi é o responsável pelo curso.

O objetivo é aumentar o número de pessoas interessadas nesse projeto, reduzindo o número de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. A capacitação será realizada nos dias 6 e 7 de julho, depois nos dias 20 e 21 de julho e depois no mês de agosto, nos dias 3 e 4, em seguida, nos dias 17 e 18. 

Independentemente, das datas escolhidas para a realização do curso, as aulas ocorrem das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas no Fórum de Aquidauana e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-3763.

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