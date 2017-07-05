Motociclista atinge casal de bicileta durante ultrapassagem e foge do local

Casal que voltava de bicicleta do supermercado para a casa foi atingido por uma moto no início desta noite, na Vila Trindade, em Aquidauana. O acidente aconteceu na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues. Conforme apurado, uma moto de cor vermelha supostamente tentou ultrapassar um automóvel, atingindo o homem de 66 anos e a esposa dele, de 53 anos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o impacto, o condutor da moto fugiu do local. Não é descartada hipótese de que estivesse com a situação do veículo irregular, por isso, foi embora sem prestar socorro para evitar reprimendas. A mulher foi socorrida com algumas escoriações e reclamando de dores nas pernas. A escuridão pode ter contribuído.