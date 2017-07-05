Motociclista atinge casal de bicileta durante ultrapassagem e foge do local

Aquidauana
Vítimas voltavam do supermercado quando o acidente aconteceu
Casal que voltava de bicicleta do supermercado para a casa foi atingido por uma moto no início desta noite, na Vila Trindade, em Aquidauana. O acidente aconteceu na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues. Conforme apurado, uma moto de cor vermelha supostamente tentou ultrapassar um automóvel, atingindo o homem de 66 anos e a esposa dele, de 53 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o impacto, o condutor da moto fugiu do local. Não é descartada hipótese de que estivesse com a situação do veículo irregular, por isso, foi embora sem prestar socorro para evitar reprimendas. A mulher foi socorrida com algumas escoriações e reclamando de dores nas pernas. A escuridão pode ter contribuído.
Atendimento especializado
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS