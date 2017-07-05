Terreno na vila Bancária é atingido por incêndio provocado

Mais um foco de incêndio provocado teve de ser controlado pelo Corpo de Bombeiros em Aquidauana. Desta vez, as chamas atingiram uma área na vila Bancária. Os Bombeiros foram acionados por volta das 14h.

O terreno fica na rua Castorina Leite, próximo ao supermercado Varejão Palma. De acordo o relato dos moradores feitos à equipe de reportagem de O Pantaneiro, o incêndio começou quando um vizinho colocou fogo em um monte de lixo.

As labaredas se espalharam pelo local e as chamas se aproximaram de carros que estavam estacionados no local. Uma moradora que entrou em contato com a equipe de reportagem disse que uma criança que mora na região tem sofrido com crises graves de bronquite.