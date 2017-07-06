“Amigos da Lagoa” segue com trabalho de educação ambiental para preservar parque

O subprojeto “Amigos da Lagoa” – que desenvolve a educação ambiental com alunos de escolas públicas de Aquidauana – realizou hoje (6) mais uma visita ao Parque Municipal da Lagoa Comprida. A área foi escolhida como local de trabalho em virtude dos problemas ambientais relacionados ao processo de urbanização.

Atualmente, são 37 alunos participantes do subprojeto, todos do ensino médio da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, e sete acadêmicos do curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que auxiliam os alunos nas atividades.

O projeto foi iniciado no dia de 3 de maio deste ano. Os alunos foram selecionados a partir de uma ficha de inscrição, participam os alunos do 1º ano do ensino médio e do 2º ano, atendendo ao calendário escolar e o conteúdo de cada turma. Já foram realizadas aulas práticas e outras atividades relacionadas à fauna e à flora.

O subprojeto Amigos da Lagoa foi criado por meio do PIBID Biologia – Programa Institucional de Iniciação à Docência –, que traz aos jovens acadêmicos do curso de Ciências Biológicas -Licenciatura a oportunidade de acompanhar o dia a dia dentro da sala de aula.

As atividades são realizadas sob a supervisão de um professor de ciências na escola, neste caso, o professor Américo Fiori, responsável pelas turmas que o projeto atende na escola. Pela UFMS, o professor doutor Ricardo Henrique Pereira Gentil e a professora doutora Alice Maria Derbócio são os coordenadores do PIBID Biologia e do subprojeto Amigos da Lagoa.

O projeto se encerrará em setembro deste ano. Ao final, será realizado o Dia “L”, onde os alunos percorrerão a comunidade em volta do parque para falar sobre a importância da preservação, divulgar as espécies que ali vivem, destacar a importância de não jogar lixo e esgoto no parque, entre outras ações.

O secretário de Produção e Meio Ambiente do Município, Roberto Valadares, e a professora doutora Léia Carla, responsável pelo Parque Municipal da Lagoa Comprida, integram o time do Amigos da Lagoa, representando o poder público.