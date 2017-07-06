PM intensifica operações para reduzir acidentes e coibir infrações

Aquidauana
A Polícia Militar realizou mais uma operação de trânsito na manhã desta quinta-feira (6) para coibir infrações de transito e orientar a população sobre os riscos de acidente. As abordagens foram feitas na rua Bichara Salamene – no bairro Alto.
De acordo com as informações da PM, 66 foram abordagens foram realizadas, três notificações e um veículo foi recolhido. As operações têm sido realizadas diariamente em períodos diferentes do dia.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS