PM intensifica operações para reduzir acidentes e coibir infrações

A Polícia Militar realizou mais uma operação de trânsito na manhã desta quinta-feira (6) para coibir infrações de transito e orientar a população sobre os riscos de acidente. As abordagens foram feitas na rua Bichara Salamene – no bairro Alto.

De acordo com as informações da PM, 66 foram abordagens foram realizadas, três notificações e um veículo foi recolhido. As operações têm sido realizadas diariamente em períodos diferentes do dia.