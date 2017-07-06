Praça dos Estudantes volta a sediar noite da Seresta com show abertos à população

A Praça dos Estudantes, em Aquidauana, voltará a sediar neste mês a Noite da Seresta. Além da boa música, o evento marca encontro de gerações e de bate-papo entre amigos. Como nos anos anteriores, retornará com shows mensais na concha acústica. A primeira edição deste ano será no dia 14 de julho, às 19 horas, com entrada franca e na programação as apresentações de: Naiara Leandro, Boni, Grupo Sóbalanço, Asunción Roman Martinez e Fernando Vila.



Além desses músicos, o show principal da noite será com o cantor Zé Du. Seu estilo musical é basicamente a MPB, a música regional sul-mato-grossense (com grande influência paraguaia) e a música raiz. Suas composições mais famosas são "Carta a José Antônio Pereira", “Alma Guarani” e “Fases e Luas”, esta última com videoclipe na TV Morena, emissora afiliada da Rede Globo.



A Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact) é parceira na realização da Noite da Seresta, que é uma iniciativa do empresário Nilton Machado e do músico Valmir Bonifácio e patrocínio da Pharmacenter. Esta será a 8ª edição da Noite da Seresta.



Segundo explicou o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, a Noite da Seresta já é ‘aquecimento’ para os festejos e as programações culturais em comemoração aos 125 anos do aniversário de Aquidauana. Além dos shows musicais,o evento terá Praça de Alimentação e exposição de artesanatos regionais. “Planejamos edições inesquecíveis para os amantes da boa música em Aquidauana. Estão todos convidados”, finalizou Nilton Machado.