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Aquidauana

Alunos de curso técnico do Cejar fazem a catalogação de peças do museu

Parceria da Fundact com a escola contou com apoio do Estúdio Fotográfico 2 por 2 para produção de imagens do acervo

Flavio Brito

Publicado em 07/07/2017 às 10:15

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Os alunos do Pronatec Técnico em Comunicação Visual (TCV), da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro – Cejar realizaram a limpeza, fichamento e registro fotográfico das 450 peças que compõem o acervo do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros. O trabalho dos 17 alunos do TCV/Cejar foi feito sob a supervisão do diretor do museu, professor Ipojucan Prade, e coordenação do fotógrafo e professor do curso, Luiz Maique Melo de Freitas.

A ação faz parte da parceria entre a Escola Cejar e a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana - Fundact, por meio do projeto solidário “Amigos do Museu”, que visa a conclusão da reforma, reativação e organização de uma das mais importantes casas de cultura que atuam na preservação da história do Estado.

Os alunos trabalharam entre os dias 19 e 23 de junho na produção e catalogação fotográfica das centenas de peças, que incluem um arsenal de guerra, artefatos indígenas e ligados ao Pantanal, pertencentes aos fundadores de Aquidauana, muitas telas e esculturas. 

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da Fundact, dois estúdios foram montados na Sala de Música do museu. O esforço de toda a equipe gerou economia de R$ 12 mil aos cofres públicos, este valor teria de ser pago a uma empresa privada para a execução do serviço. 

Para a catalogação fotográfica e fichamento das peças, a Escola Cejar e a Fundact contaram com a parceria do fotógrafo e proprietário do Estúdio 2 por 2, Marcos Rocha, de Aquidauana, que gentilmente emprestou todo o material de kit estúdio, sombrinha, tripé e suporte para o flash, hazys com suporte tripé, rádio flash e câmeras fotográficas profissionais de alta definição. 

Segundo a Fundact, Marcos Rocha também disponibilizou seu tempo e esteve presente todos os dias compartilhando conhecimentos na área de fotografia e auxiliando os alunos. A coordenadora do curso TCV, professora Branca Mendes, em nome da Escola Cejar, agradeceu a parceria da Prefeitura e da Fundact pela acolhida aos alunos e pela disponibilização do lanche em todos os dias de trabalho no museu.

O diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres destacou que a fundação tem valorizado e buscado parceiros que possam somar com os projetos municipais de fomento à cultura e ao turismo na cidade. “Nós é que agradecemos aos alunos e a equipe da Escola Cejar por esse importante apoio ao projeto ‘Amigos do Museu’. Esse trabalho que foi feito é suma importância para a fundação, pois será essencial na organização do museu. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou o diretor.

A próxima etapa da parceria entre a Escola Cejar e a Fundact no Projeto “Amigos do Museu” será a elaboração da arte digital de sinalização visual do museu e a confecção da arte do catálogo das peças. “Essa parceria entre a escola e o Município possibilitou uma rica aula de campo, favorecendo a valorização e resgate do acervo histórico do museu. Desejamos que todo este esforço para a catalogação fotográfica e fichamento não se perca, e que novas parcerias possam surgir nesse sentido”, destacou o professor Luiz Maique.

 

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