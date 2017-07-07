Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece seis vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

assistente financeiro

gerente de serviços de oficina(assistência técnica)

mecânico de tratores

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

camareira para pousada

capataz

trabalhador rural

motorista de ônibus escolar

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

*Matéria atualizada às 10h39 para acréscimo de informações