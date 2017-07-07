Corpo de Bombeiros faz hoje encerramento da semana de prevenção contra incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar realiza hoje (7) o encerramento da Semana Nacional de Prevenção a Incêndio e Pânico 2017. O evento ocorrerá na Praça Arandu, em Anastácio, das 8h às 11h e contará com atividades para o público infantil e adulto.

As crianças poderão realizar tirolesa, transposição em cordas, participar de gincanas desportivas e ainda terão disponíveis pula-pula e outros brinquedos infantis e pipoca.

Os adultos poderão aferir pressão arterial e fazer teste de glicemia. Todos que forem até o local terão a oportunidade de conhecer as viaturas e equipamentos.

As atividades têm o patrocínio da Prefeitura Municipal de Anastácio, Serralheria Ortiz, Gesso Hungria, Academia RF, Serloc - Estruturas Metálicas e Andaime, Juju - Panificadora e Lanchonete, Sander - Som e estruturas para eventos, Locomania Brinquedos, Pizzaria e Choperia D'Itália e Note Gráfica.