Corpo de Bombeiros faz hoje encerramento da semana de prevenção contra incêndios

Aquidauana
O Corpo de Bombeiros Militar realiza hoje (7) o encerramento da Semana Nacional de Prevenção a Incêndio e Pânico 2017. O evento ocorrerá na Praça Arandu, em Anastácio, das 8h às 11h e contará com atividades para o público infantil e adulto.
As crianças poderão realizar tirolesa, transposição em cordas, participar de gincanas desportivas e ainda terão disponíveis pula-pula e outros brinquedos infantis e pipoca.
Os adultos poderão aferir pressão arterial e fazer teste de glicemia. Todos que forem até o local terão a oportunidade de conhecer as viaturas e equipamentos.
As atividades têm o patrocínio da Prefeitura Municipal de Anastácio, Serralheria Ortiz, Gesso Hungria, Academia RF, Serloc - Estruturas Metálicas e Andaime, Juju - Panificadora e Lanchonete, Sander - Som e estruturas para eventos, Locomania Brinquedos, Pizzaria e Choperia D'Itália e Note Gráfica.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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