“Doutores da Alegria” realizam primeiro trabalho oficial no Cantinho da Criança na Matriz

O primeiro trabalho oficial dos “Doutores da Alegria” foi realizado ontem (6) no Cantinho da Criança, da igreja Matriz. Neste sábado (8), uma equipe fará sua primeira visita às 14h no hospital Funrural.

“Não precisa ser super herói, basta apenas acreditar na bondade, respeitar a dignidade humana, ter fé e acreditar na força do amor”, lembram os jovens cristãos católicos que realizam este trabalho de fé e amor.

Os jovens foram capacitados pelo palhaço profissional Alexandre Penha, que tem 16 anos de experiência profissional e há oito anos realiza o mesmo tipo de trabalho com pacientes psiquiátricos em Maringá (PR). No mês que vem, ele estará em Campo Grande e, caso haja, a demanda por uma nova turma, o profissional voltará à Aquidauana.

Eles vão visitar os hospitais da região para multiplicar a “Terapia da Alegria”. Os 25 jovens capacitados agora podem atuar como “Doutores da Alegria”, com a autorização das diretorias das instituições, levando carinho e diversão aos pacientes internados.