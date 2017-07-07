Jovens "problema" invadem escola e ameaçam segurança em bairro

Aquidauana
Bando promove arruaças e ameaça moradores
Moradores do Jardim Aeroporto II, em Aquidauana, estão preocupados com o comportamento de quatro jovens, três deles menores idade, que causam arruaças pelo bairro. Na noite de ontem, o grupo invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da Rua Projetada 2, riscou o muro, mas não levou nada. Mesmo assim a direção registrou boletim de ocorrência.
Segundo relatado, vizinhos da unidade de educação temem pela segurança na região, uma vez que o bando promove badernas à noite e ameça moradores. Porém, até o momento não fizeram nenhuma vítima, entretanto, a denúncia foi feita à polícia justamente como forma de prevenir algo pior.
Atendimento especializado
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS