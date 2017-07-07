PM realiza o “Arraiá do Azulão” na praça dos Estudantes nesta sexta-feira

A Polícia Militar de Aquidauana realiza hoje (7) mais uma edição do “Arraiá do Azulão”, a partir das 18h, na Praça dos Estudantes em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de comunicação do 7º BPM, o evento vai contar com diversas atrações musicais, comidas e bebidas típicas, além de um grande Festival de Prêmios, promovido pelos membros do Grêmio Tiradentes da Polícia Militar em Aquidauana.

Todo o valor arrecadado será revertido para os projetos sociais, que a PM desenvolve em benefício de nossa comunidade, como o Patrulha Mirim, Equoterapia, Proerd, Pelo Amigo e outros.