Pouco mais de um mês para edição histórica de rally que passa por Aquidauana

Faltam pouco mais de um mês para a largada da edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões. No dia 19 de agosto, carros, motos, UTVs e quadriciclos partem de Goiânia (GO) em direção a Bonito. A cidade do Mato Grosso do Sul pela primeira vez será o ponto de encerramento da maior prova off road do país. Os pilotos também passam por Aquidauana e Coxim.



Nos sete dias de disputa os competidores vão enfrentar 3.344 quilômetros de trilhas (distância atualizada), passando por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). “O roteiro vai surpreender, serão etapas bem distribuídas e com nível técnico elevado”, afirma Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora da prova.

A edição de 25 anos promete desafiar a habilidade dos competidores desde a etapa inicial, entre Goiânia (GO) e Goianésia (GO). “Nós mudamos um pouco a configuração do Rally dos Sertões e logo no primeiro dia vamos ter uma especial (trecho cronometrado) longa, com 310 quilômetros. Será uma das mais difíceis deste ano”, destaca Marcos Moraes.

No dia seguinte, quando a caravana parte de Goianésia (GO) em direção a Santa Terezinha de Goiás (GO), já terá início da etapa maratona, na qual os pilotos e navegadores não poderão ter auxílio de mecânicos para a manutenção de suas máquinas. O Rally dos Sertões vai passar ainda pelas cidades de Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e Bonito.