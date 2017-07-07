Pouco mais de um mês para edição histórica de rally que passa por Aquidauana

Esportes
Nos sete dias de disputa os competidores vão enfrentar 3.344 quilômetros de trilhas (distância atualizada), passando por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul)
Faltam pouco mais de um mês para a largada da edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões. No dia 19 de agosto, carros, motos, UTVs e quadriciclos partem de Goiânia (GO) em direção a Bonito. A cidade do Mato Grosso do Sul pela primeira vez será o ponto de encerramento da maior prova off road do país. Os pilotos também passam por Aquidauana e Coxim.
Nos sete dias de disputa os competidores vão enfrentar 3.344 quilômetros de trilhas (distância atualizada), passando por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). “O roteiro vai surpreender, serão etapas bem distribuídas e com nível técnico elevado”, afirma Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora da prova.
A edição de 25 anos promete desafiar a habilidade dos competidores desde a etapa inicial, entre Goiânia (GO) e Goianésia (GO). “Nós mudamos um pouco a configuração do Rally dos Sertões e logo no primeiro dia vamos ter uma especial (trecho cronometrado) longa, com 310 quilômetros. Será uma das mais difíceis deste ano”, destaca Marcos Moraes.
No dia seguinte, quando a caravana parte de Goianésia (GO) em direção a Santa Terezinha de Goiás (GO), já terá início da etapa maratona, na qual os pilotos e navegadores não poderão ter auxílio de mecânicos para a manutenção de suas máquinas. O Rally dos Sertões vai passar ainda pelas cidades de Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e Bonito.
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