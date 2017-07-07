Reforma dos banheiros da lagoa Comprida chega a fase final

A reforma dos banheiros do Parque da Lagoa Comprida está na fase final e, segundo a Prefeitura de Aquidauana, a equipe está trabalhando para que, no aniversário da cidade, a população possa usufruir deste benefício.

Os dois banheiros foram praticamente demolidos para que fossem feitas mudanças, incluindo a questão de acessibilidade.

Há muitos anos, ressalta a Agecom, os banheiros da Lagoa estavam abandonados e impossibilitados de serem usados pela comunidade, causando um impacto negativo, com danos ao meio ambiente. quem frequenta o parque e tem local como uma das opções de lazer, comemora a conclusão das obras.

“Vai ser legal porque ninguém gostava de entrar lá, por causa do cheiro e por estar tudo sujo”, commenta o estudante Patrick Lopes, 16 anos.

Este foi um dos principais motivos que fizeram com que o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro autorizasse a realização da obra.