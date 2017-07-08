Funcionário de fazenda viaja para trabalhar e tem casa invadida por ladrões

Imóvel localizado na Rua Alberto Chebel, em Aquidauana, foi invadido por ladrões que furtaram botijão de gás e dois pares de sapatênis. A casa é propriedade de um jovem de 21 anos que trabalha em uma fazenda da região. O caso foi descoberto ontem.



O morador estava ausente há cerca de 15 dias e não soube precisar a data em que o crime foi cometido. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos invadiram o local pela porta dos fundos, que era fechada com corrente e cadeado, mas que estava arrombada.