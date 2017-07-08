Funcionário de fazenda viaja para trabalhar e tem casa invadida por ladrões

Furto
Vítima reside na Rua Alberto Chebel, em Aquidauana
Imóvel localizado na Rua Alberto Chebel, em Aquidauana, foi invadido por ladrões que furtaram botijão de gás e dois pares de sapatênis. A casa é propriedade de um jovem de 21 anos que trabalha em uma fazenda da região. O caso foi descoberto ontem.
O morador estava ausente há cerca de 15 dias e não soube precisar a data em que o crime foi cometido. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos invadiram o local pela porta dos fundos, que era fechada com corrente e cadeado, mas que estava arrombada.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS