Casal é preso por abandonar filhos para ir a baile

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo casal morador no Ovídio Costa II, em Aquidauna, por abandono de incapaz. O homem de 25 e a esposa de 29 anos deixaram os filhos pequenos em casa, sozinhos, para ir a um baile no Clube Taboca. As crianças, sem saber como agir, foram às ruas pedir ajuda aos vizinhos que acionaram as autoridades. O nome dos autores não serão divulgados como forma de preservar a identidade das vítimas.



Segundo o boletim de ocorrência, uma menina de nove anos disse que ainda na noite de sábado, a mãe e o padrasto haviam ido para a festa, colocando-a como responsável por cuidar dos irmãos de cinco, três e de apenas um ano. Além disso, teriam deixado a ela um papel com número de celular anotado para que ligasse em caso de emergência.



Por volta das 22 horas, o bebê de um ano começou a chorar e as crianças, preocupadas, foram pedir ajuda a vizinhos. Um homem os recebeu e chamou a Polícia Militar que, juntamente com o Conselho Tutelar esteve no local para acompanhar a situação. A menina de nove anos foi entregue para o pai e os irmãos dela ficaram com o avô. A polícia aguardou a chegada do casal, já de madrugada, para efetuar a prisão e levar à delegacia.

*Matéria atualizada para correção de informação