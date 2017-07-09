Homem quebra eixo de carro com batida e é preso por embriaguez

Ovídio Costa
Autor disse à polícia que tinha bebido apenas três latinhas de cerveja
Homem de 29 anos foi preso por dirigir embriagado no final da noite de sábado, na região do Ovídio Costa, em Aquidauana. Ele teria batido a roda dianteira esquerda no meio-fio após subir na calçada, provocando a quebra do eixo. Ao ser questionado, afirmou ter ingerido apenas três latas de cerveja.
Consta no boletim de ocorrência que, por volta das 23h30, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência na Rua dos Expedicionários, onde o motorista de um Ford Escort estaria aparentemente bêbado. Chegando ao local, os militares encontraram o veículo sobre a calçada e viram que o homem tinha sinais de embriaguez, por isso, o levaram para a delegacia.
Como não havia aparelho disponível, não foi realizado teste do bafômetro. O carro acabou apreendido e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
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