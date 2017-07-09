Homem quebra eixo de carro com batida e é preso por embriaguez

Homem de 29 anos foi preso por dirigir embriagado no final da noite de sábado, na região do Ovídio Costa, em Aquidauana. Ele teria batido a roda dianteira esquerda no meio-fio após subir na calçada, provocando a quebra do eixo. Ao ser questionado, afirmou ter ingerido apenas três latas de cerveja.



Consta no boletim de ocorrência que, por volta das 23h30, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência na Rua dos Expedicionários, onde o motorista de um Ford Escort estaria aparentemente bêbado. Chegando ao local, os militares encontraram o veículo sobre a calçada e viram que o homem tinha sinais de embriaguez, por isso, o levaram para a delegacia.



Como não havia aparelho disponível, não foi realizado teste do bafômetro. O carro acabou apreendido e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).