Jems Campo Grande: Campeões de handebol estreiam com vitória

As equipes das escolas Licurgo de Oliveira de Campo Grande e Castelo Branco de Jardim mostraram, na tarde de hoje, porque são as campeãs feminina e masculina de handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). As duas golearam na estreia.

As meninas do Licurgo enfrentaram as da Escola Doris Trindade de Aquidauana e venceram por 40×4, no ginásio da Uniderp Agrárias. Os garotos da Castelo derrotaram os da Escola Edwards Souza de Três Lagoas, por 38×11, no ginásio do Rádio Clube Campo.