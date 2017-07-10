Apaixonados por carros antigos representam Aquidauana em encontro de relíquias

Aconteceu neste final de semana, em Rio Brilhante, a segunda edição do Churras Volks, evento que reuniu apaixonado por carros antigos de vários cantos de Mato Grosso do Sul. Mantendo a tradição, Jorge Kusano, 69 anos, e José Floriano Pires, 65 anos, participaram como representantes do grupo de reliqueiros de Aquidauana.



Dono de um caminhão GMC 1952, Jorge falou ao O Pantaneiro sobre a viagem e a satisfação em participar do encontro que a cada ano, agrupo novos colecionadores e admiradores. "Fizemos uma viagem tranquila no sábado, sem imprevistos. Lá, participamos de uma carreata pela cidade e depois permanecemos na praça, em exposição, com amigos de Ivinhema, Ponta Porã, Maracaju e outras cidades", disse.



Pires, por sua vez, foi o motorista do GMC 1952. Colecionador de relíquias conhecido na região, elogiou a organização do evento e falou da importância de representar Aquidauana, mantendo viva a paixão por relíquias. "Fomos bem recebidos e pudemos rever grandes amigos. Este caminhão tem minha idade, por isso é importante preservamos esta cultura", pontuou.