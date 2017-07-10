Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:52

Buscar

Últimas notícias
X

Colecionadores

Apaixonados por carros antigos representam Aquidauana em encontro de relíquias

Jorge Kusano e José Floriano Pires participaram da segunda edição do Churras Volks, realizada neste final de semana, em Rio Brilhante

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2017 às 15:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1499718243
1499718253
1499718255
1499718245
1499718250
1499718257
1499718247
1499718241
1499718252

Aconteceu neste final de semana, em Rio Brilhante, a segunda edição do Churras Volks, evento que reuniu apaixonado por carros antigos de vários cantos de Mato Grosso do Sul. Mantendo a tradição, Jorge Kusano, 69 anos, e José Floriano Pires, 65 anos, participaram como representantes do grupo de reliqueiros de Aquidauana. 


Dono de um caminhão GMC 1952, Jorge falou ao O Pantaneiro sobre a viagem e a satisfação em participar do encontro que a cada ano, agrupo novos colecionadores e admiradores. "Fizemos uma viagem tranquila no sábado, sem imprevistos. Lá, participamos de uma carreata pela cidade e depois permanecemos na praça, em exposição, com amigos de Ivinhema, Ponta Porã, Maracaju e outras cidades", disse.


Pires, por sua vez, foi o motorista do GMC 1952. Colecionador de relíquias conhecido na região, elogiou a organização do evento e falou da importância de representar Aquidauana, mantendo viva a paixão por relíquias. "Fomos bem recebidos e pudemos rever grandes amigos. Este caminhão tem minha idade, por isso é importante preservamos esta cultura", pontuou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo