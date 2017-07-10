Bêbado, homem joga pedra no telhado vizinho e arma briga que acaba na delegacia

Vila Pinheiro
Morador tirou satisfação com autor e ambos entraram em luta corporal
Desentendimento entre vizinhos virou caso de polícia na noite de ontem, na Vila Pinheiro, em Aquidauana. Sem motivo aparente, um jovem de 19 anos, supostamente embriagado, passou a atirar pedras no telhado da casa vizinha, irritando o morador que resolveu tirar satisfações. Ambos brigaram e a confusão foi parar na delegacia.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem de 34 anos teria se incomodado com as pedras jogadas pelo rapaz e pediu para que o mesmo parasse. Porém, o pedido não foi aceito e o rapaz continuou, até que houve luta corporal e ele acabou imobilizado. A Polícia Militar foi acionada e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil.
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