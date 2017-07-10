Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece seis vagas de emprego para hoje

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

* Vagas locais

assistente financeiro

* Vagas regionais(rural/ outras cidades)

auxiliar de cozinha

garçom

trabalhador rural

capataz

motorista de ônibus escolar

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.