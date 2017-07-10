Família pede ajuda para tratamento de bebê de 15 dias em UTI na Capital

Um dos membros da equipe de O Pantaneiro passa por um momento difícil. O filho de apenas 15 dias do nosso criador de arte, Mario Sérgio, Arthur, teve de ser levado as pressas para Campo Grande, depois de sofrer uma série de paradas cardiorrespiratórias.

O pequeno Arthur aspirou acidentalmente o próprio vômito, o que ocasionou dificuldades respiratórias que evoluíram para uma pneumonia. Depois de uma semana de internação, ele teve uma nova parada cardiorrespiratória na manhã desta segunda-feira (10) e contraiu uma infeção. O bebê já havia tido duas paradas dentro da ambulância, no trajeto para Capital.

O filhinho do nosso funcionário foi levado para a UTI e a família tem arcado com um alto gasto para se manter na cidade, são, em média, R$ 350. Mario Sérgio tem um filho mais velho, Nicolas, de 2 anos. Neste momento, toda a família está em Campo Grande para acompanhar o tratamento do caçula.

Quem puder contribuir com a família é só entrar em contato pelo (67) 99962-3802 ou aqui no Jornal O Pantaneiro 3241-3254.