Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:52

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Ídolo do futebol está internado há quase dois anos e precisa de ajuda para reforma

Chimburé, como é conhecido, ganhou materiais de construção para reformar a casa, mas precisa de apoio com mão de obra

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2017 às 15:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1499719105
1499719088
1499719096

Destaque dos gramados de Aquidauana tanto como amador quanto como profissional, o ex-jogador de futebol Marcos Vinicius dos Santos Barbosa, de 61 anos, também conhecido como Chimburé, enfrenta uma batalha diária desde que descobriu doença grave. No ano passado, amigos realizaram jogo beneficente e arrecadaram R$ 5 mil para ajudá-lo com tratamento e reforma da casa, porém, as obras estão paradas porque a família não tem condições de custear a mão de obra.


Segundo a esposa, Maria Lúcia Pedroso, 65 anos, pedreiro amigo da família se já se propôs em não cobrar pelo serviço, entretanto, terá que pagar ajudantes. Por enquanto, é preciso refazer o telhado e trocar a caixa d'água do imóvel, localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Serraria. "A gente espera contar com ajuda de amigos", disse Lúcia nesta tarde ao O Pantaneiro.


Ela relatou que Chimburé está internado há um ano e oito meses, desde que foi diagnosticado com  Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. O problema foi descoberto enquanto fazia uma cirurgia no fêmur. "Ele teve perda de peso acentuada, e fizemos vários exames para entender o que estava acontecendo, até descobrirmos esta doença", disse. Hoje, o ex-atleta está no Hospital Municipal de Aquidauana, onde recebe tratamento e visita de amigos e familiares.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo