Ídolo do futebol está internado há quase dois anos e precisa de ajuda para reforma

Destaque dos gramados de Aquidauana tanto como amador quanto como profissional, o ex-jogador de futebol Marcos Vinicius dos Santos Barbosa, de 61 anos, também conhecido como Chimburé, enfrenta uma batalha diária desde que descobriu doença grave. No ano passado, amigos realizaram jogo beneficente e arrecadaram R$ 5 mil para ajudá-lo com tratamento e reforma da casa, porém, as obras estão paradas porque a família não tem condições de custear a mão de obra.



Segundo a esposa, Maria Lúcia Pedroso, 65 anos, pedreiro amigo da família se já se propôs em não cobrar pelo serviço, entretanto, terá que pagar ajudantes. Por enquanto, é preciso refazer o telhado e trocar a caixa d'água do imóvel, localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Serraria. "A gente espera contar com ajuda de amigos", disse Lúcia nesta tarde ao O Pantaneiro.



Ela relatou que Chimburé está internado há um ano e oito meses, desde que foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. O problema foi descoberto enquanto fazia uma cirurgia no fêmur. "Ele teve perda de peso acentuada, e fizemos vários exames para entender o que estava acontecendo, até descobrirmos esta doença", disse. Hoje, o ex-atleta está no Hospital Municipal de Aquidauana, onde recebe tratamento e visita de amigos e familiares.