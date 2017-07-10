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MS encerra nesta segunda inscrições em concurso com 210 vagas para a Polícia Civil

São 30 vagas para o cargo de delegado e 180 de agente de polícia, que poderá desempenhar a função de escrivão a investigador. Salários vão de R$ 3.888,26 a R$ 14.978,26.

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/07/2017 às 14:11

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O governo de Mato Grosso do Sul encerra nesta segunda-feira (10) as inscrições para dois concursos públicos para a Polícia Civil. No total, estão sendo oferecidas 210 vagas, sendo 30 para o cargo de delegado e 180 para o de agente de polícia, que poderá desempenhar a função de escrivão ou de investigador.
 
O procedimento somente pode ser feito pela internet, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).
 
A taxa de inscrição é a mesma para os dois cargos, R$ 197,28 e haverá reserva de cotas para candidatos negros, índios e pessoas com deficiência.
 
Concurso da Polícia Civil de MS para o cargo de delegado
 
Inscrições Vagas Salário Escolaridade Taxa
De 8 de junho a 10 de julho 30 R$ 14.978,26 Superior em Direito R$ 197,28
Fonte: SAD/Sejusp
 
Para o cargo de delegado, o edital publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do estado aponta que o salário inicial é de R$ 14.978,26. Das 30 vagas, 21 são para ampla concorrência, 6 para negros, 1 para índios e 2 para pessoas com deficiência.
 
A idade mínima para participar do concurso é de 21 anos e a máxima 45. O candidato deve ter curso superior em Direito.
 
O certame terá 9 etapas: prova escrita objetiva, prova escrita discursiva, avaliação médico-odontológica, avaliação de aptidão física, avaliação psicológica, prova de títulos, investigação social, prova oral e curso de formação policial.
 
A primeira fase, prova escrita objetiva deve ocorrer no dia 20 de agosto deste ano e a previsão do edital é que o resultado final, com a homologação ocorra em 5 de julho de 2018. O concurso terá validade por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
 
Já para o cargo de agente de polícia, o edital revela que o salário inicial do aprovado será de R$ 3.888,26. Das 180 vagas, 100 são para a função de escrivão de polícia e destas, 72 são de ampla concorrência, 20 para negros, 3 para índios e 5 para pessoas com deficiência.
 
As outras 80 são para a função de investigador de polícia. Desse total, 58 são para disputa geral, 16 para candidatos negros, 2 para indígenas e 4 para pessoas com deficiência.
 
Concurso da Polícia Civil de MS para o cargo de agente
 
Inscrições Vagas Salário Escolaridade Taxa
De 8 de junho a 10 de julho 100 para escrivão e 80 para investigador R$ 3.888,26 Superior R$ 197,28
Fonte: SAD/Sejusp
 
A faixa etária para a disputa do certame vai de 21 a 45 anos e o candidato deve ter curso superior.
Da inscrição a homologação, serão 8 fases; prova escrita objetiva, avaliação médico-odontológica, avaliação de aptidão física, avaliação psicológica, prova de títulos, prova prática de digitação, investigação social e curso de formação policial.

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