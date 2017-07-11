Governo autoriza construção de ponte de R$ 139 mil na zona rural de Aquidauana

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Construtora Sonho Real assinaram contrato para construção de uma ponte de madeira sobre o córrego Lajeado, na zona rural de Aquidauana. O acordo foi formalizado no último dia 7 e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta terça-feira.



Ao todo, são investidos R$ 139 mil repassados pelo Governo do Estado por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul). A ponte terá 18 metros e poderá ser acessada pelo quilômetro 10 na rodovia MS-447, por meio da Ponte do Grego, no distrito de Cipolândia. A empresa tem 60 dias para entregar a obra.