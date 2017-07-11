Lava jatos de Aquidauana são alvos de investigação do Ministério Público

Licença ambiental
Justiça procura saber se empreendimentos têm licença ambiental para operar
A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Aquidauana instaurou inquérito civil para apurar a legalidade de lava-jatos que operam no município. Segundo publicado no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (11), o foco é investigar a ausência de licença ambiental nos empreendimentos, conforme edital publicado pela promotora de justiça Angélica Andrade de Arruda. Caso desempenhe as atividades sem autorização, o responsável pode ser multado e corre risco de ter o negócio fechado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS