Lava jatos de Aquidauana são alvos de investigação do Ministério Público

A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Aquidauana instaurou inquérito civil para apurar a legalidade de lava-jatos que operam no município. Segundo publicado no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (11), o foco é investigar a ausência de licença ambiental nos empreendimentos, conforme edital publicado pela promotora de justiça Angélica Andrade de Arruda. Caso desempenhe as atividades sem autorização, o responsável pode ser multado e corre risco de ter o negócio fechado.