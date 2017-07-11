Moto furtada no Cidade Nova é encontrada depois de postagem no Facebook

Depois de postagens feitas em perfis das redes sociais, moto furtada foi encontrada em uma casa abandona. A vizinhança do bairro Cidade Nova usou o Facebook para compartilhar o furto de uma moto na noite desta segunda-feira (10). Os primeiros compartilhamentos foram feitos por volta das 21h.

De acordo com os proprietários da moto, o veículo foi achado em uma casa abandonada, a três quadras de onde ela tinha sido levada.

Antes de ser furtada, a moto estava estacionada em frente a uma residência na rua Joaquim Alves Ribeiro. A Honda Titan, de cor preta, com placas HTK 1873, foi levada sem que o dono percebesse.

Os proprietários da casa foram avisados por um outro morador do bairro sobre o furto. Um homem a pé foi visto por ele empurrado a moto. Apesar das buscas feitas pela vizinhança, ele não foi mais visto e apenas um retrovisor foi encontrado.